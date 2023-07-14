NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1023 – Pioggia ad aprile ogni goccia un barile, e le altre storie di oggi

di Luca Misculin
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Altri episodi

Ep. 1022 &#8211; Com’è andato l’incontro fra Trump, Zelensky e i leader europei, e le altre storie di oggi

Ep. 1022 – Com’è andato l’incontro fra Trump, Zelensky e i leader europei, e le altre storie di oggi

19 ago 2025 - 27 min
Ep. 1021 &#8211; Fantasmi, cacciatori di camosci e le altre storie di oggi

Ep. 1021 – Fantasmi, cacciatori di camosci e le altre storie di oggi

18 ago 2025 - 27 min
Morning Weekend &#8211; Com&#8217;è andato l&#8217;incontro fra Trump e Putin, e altre storie

Morning Weekend – Com’è andato l’incontro fra Trump e Putin, e altre storie

16 ago 2025 - 27 min
Ep. 1020 – Commentare notizie lasciate a metà e le altre storie di oggi

Ep. 1020 – Commentare notizie lasciate a metà e le altre storie di oggi

1 ago 2025 - 27 min
Ep. 1019 – Una nave ferma in porto e le altre storie di oggi

Ep. 1019 – Una nave ferma in porto e le altre storie di oggi

31 lug 2025 - 24 min