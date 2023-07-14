Ep. 1021 – Fantasmi, cacciatori di camosci e le altre storie di oggi
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Altri episodi
Morning Weekend – Com’è andato l’incontro fra Trump e Putin, e altre storie
16 ago 2025 - 27 min
Ep. 1020 – Commentare notizie lasciate a metà e le altre storie di oggi
1 ago 2025 - 27 min
Ep. 1019 – Una nave ferma in porto e le altre storie di oggi
31 lug 2025 - 24 min
Ep. 1018 – Un tour di bugie e le altre storie di oggi
30 lug 2025 - 28 min
Ep. 1017 – L’importanza di restare umani e le altre storie di oggi
29 lug 2025 - 24 min