NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Il Lenin di Romagna

di Claudio Caprara
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Alla fine dell’Ottocento, negli 11 chilometri che separano Predappio e Civitella di Romagna, tra il 1879 e il 1892 nacquero tre figure destinate a influenzare la storia italiana della prima metà del Novecento: tutti proletari. Tutti rivoluzionari. Tutti fuori dal normale: Benito Mussolini figlio di un fabbro, Leandro Arpinati di un oste, Nicola Bombacci di un birocciaio…
Nicola Bombacci, fondatore del Partito comunista e finito appeso per i piedi al distributore di benzina di Piazzale Loreto è il protagonista di questa puntata speciale di L’Ombelico di un mondo, successa live all’evento Voices del Post il 5 aprile 2025.

Altri episodi

Operazione Vacanze romane

Operazione Vacanze romane

21 ago 2025 - 67 min
Le Feste de l&#8217;Unità

Le Feste de l’Unità

21 lug 2025 - 49 min
Il triangolo della morte, parte 1

Il triangolo della morte, parte 1

21 giu 2025 - 36 min
Il triangolo della morte, parte 2

Il triangolo della morte, parte 2

21 giu 2025 - 46 min
La guerra fredda delle radio

La guerra fredda delle radio

21 mag 2025 - 57 min