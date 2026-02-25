NewsletterPodcast
Quello con l’orrore di Resident Evil e dei consigli di amministrazione

di Matteo Bordone, Alessandro Zampini, Francesco Fossetti
Resident Evil Requiem, il gioco di copertina di questo 93esimo episodio di Joypad, è il primo grande gioco dell’anno, nonché l’ultimo capitolo di una delle saghe più famose e apprezzate dell’intero mondo dei videogiochi. Non è però l’unico gioco di cui si parla, perché nelle ultime settimane sono usciti anche Mario Tennis Fever, Mewgenics (il nuovo gioco dell’autore di The Binding of Isaac) e Death Howl, mentre tra pochi giorni si parlerà molto di Pokopia, un “cozy game” a tema Pokémon. Nonostante Resident Evil però la cosa più grossa che è successa è stato il cambio della dirigenza di Xbox, che dopo 10 anni non avrà più Phil Spencer e Sarah Bond alla guida. I consigli della settimana, che arrivano dopo l’ormai consueto notiziario, sono ROG Xbox Ally X, Exit 8 e Romeo is a Dead Man.

