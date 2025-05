Ep. 86 – Quello con il rinvio di GTA VI, il nuovo Doom e il Papa di Schrödinger

Il rinvio di GTA VI, probabilmente il gioco più atteso dell’ultimo decennio, ha avuto un profondo impatto sul mercato, che sta rivedendo le sue stime di crescita al ribasso. Per la prima volta nella storia del mercato poi i prezzi delle console stanno aumentando dopo la loro uscita, quando solitamente, in questa fase del loro ciclo vitale, iniziavano a costare meno per attrarre un pubblico sempre maggiore. Chi in ogni caso può, in questi giorni sta giocando a Clair Obscur: Expedition 33, un sorprendente gioco di ruolo di tipo giapponese ma fatto in Francia, a Doom: The Dark Ages e all’edizione rimasterizzata di The Elder Scrolls IV: Oblivion. Prima dei consigli della settimana (Crime Scene Cleaner e Bionic Bay) si parla anche di quei giochi che prima dell’uscita sembravano estremamente promettenti, ma che poi non lo sono stati. Un po’ come un futuro papa durante un conclave: sai che è già lì, ma non sai chi o come sarà.