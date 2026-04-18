EXTRA #4 – Non ci sono più i videogiochi di una volta

Nella puntata live registrata durante Voices, Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini parlano della crisi dell’industria dei videogiochi, provando a capire come ci si è arrivati e quali sono le possibili vie d’uscite, analizzando come i modelli di produzione e monetizzazione hanno cambiato la creatività e la struttura dei giochi, esattamente come le abitudini dei giocatori. In questo episodio non ci sono i consigli di fine puntata, ma un fiore che dice frasi a caso.