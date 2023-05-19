Ep. 96 – Quello con la Summer Game Fest e un remake che aspettavano tutti
00:00:00
00:00:00
00:00:00
L’episodio di giugno di Joypad è storicamente dedicato a una cosa sola: il racconto della Summer Game Fest e degli eventi a essa collegati. Sony, Microsoft, Nintendo e tanti sviluppatori indipendenti (ma anche content creator) hanno organizzato eventi registrati o in diretta nei quali hanno mostrato nuovi giochi, annunciato date di uscita e più in generale dato un’indicazione sulla direzione che sta prendendo l’industria dei videogiochi, che fatica a trovare una via d’uscita alla crisi industriale nella quale è ormai da qualche anno. I consigli della settimana sono Saros, l’ultimo gioco di Housemarque solo per PlayStation 5, un simulatore di treni giapponesi sviluppato da una sola persona e la demo di Blood Dungeon.
Altri episodi
Ep. 95 – Quello con il Re in giallo
È arrivato Saros, il più atteso tra i giochi in arrivo questa primavera
9 mag 2026 - 52 min
EXTRA #4 – Non ci sono più i videogiochi di una volta
18 apr 2026 - 46 min
Ep. 94 – Quello con il confuso inizio della nuova generazione
28 mar 2026 - 57 min
Quello con l’orrore di Resident Evil e dei consigli di amministrazione
25 feb 2026 - 56 min
Ep. 92 – Quello con i giochi che escono nel 2026 e una nuova rubrica
24 gen 2026 - 46 min