Ep. 96 – Quello con la Summer Game Fest e un remake che aspettavano tutti

L’episodio di giugno di Joypad è storicamente dedicato a una cosa sola: il racconto della Summer Game Fest e degli eventi a essa collegati. Sony, Microsoft, Nintendo e tanti sviluppatori indipendenti (ma anche content creator) hanno organizzato eventi registrati o in diretta nei quali hanno mostrato nuovi giochi, annunciato date di uscita e più in generale dato un’indicazione sulla direzione che sta prendendo l’industria dei videogiochi, che fatica a trovare una via d’uscita alla crisi industriale nella quale è ormai da qualche anno. I consigli della settimana sono Saros, l’ultimo gioco di Housemarque solo per PlayStation 5, un simulatore di treni giapponesi sviluppato da una sola persona e la demo di Blood Dungeon.