Ep. 95 – Quello con il Re in giallo

C’era grande attesa intorno a Saros, il nuovo gioco dello studio Housemarque che aveva già creato Returnal, e questa attesa è stata ripagata da un gioco eccellente, apprezzato dal desk mortaccini di Joypad senza alcuna riserva. Oltre a Saros si parla (molto bene) anche di Pragmata, di Mouse P.I. For Hire, Replaced e Mixtape, oltre che dell’offerta peregrina di acquisto di eBay da parte di GameStop. I consigli della puntata, che arrivano dopo i tentativi della nuova capa di Xbox di accreditarsi presso la sua utenza, sono Under Par Golf Architect di Broken Arms Games, Oxygen Not Included e Titanium Court, un gioco che è più difficile da spiegare che da giocare.