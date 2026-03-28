Ep. 94 – Quello con il confuso inizio della nuova generazione
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Un po’ a sorpresa, si è già iniziato a parlare della nuova generazione di console: lo ha fatto Microsoft parlando di Project Helix, la sua nuova console che però non sarà proprio una console, visto che potrà anche far andare i giochi per il PC. Si parla poi delle polemiche legate alla tecnologia DLSS 5 di NVIDIA, di studi chiusi, di persone licenziate e di diversi bei giochi usciti nelle scorse settimane, come Pokémon Pokopia, Screamer e Monster Hunter Stories 3. Prima dei consigli della settimana l’ormai consueto appuntamento con il notiziario delle cose che ci siamo persi e con la timida affermazione di Marathon, l’ultimo gioco di Bungie.
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