Ep. 92 – Quello con i giochi che escono nel 2026 e una nuova rubrica

La prima puntata del 2026 di Joypad inizia con una nuova rubrica, nella quale Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini commentano rapidamente alcune delle cose successe tra una puntata e l’altra. Il resto della puntata è poi dedicata quasi interamente ai 20 giochi che presumibilmente usciranno nel 2026, anche se su alcuni di questi c’è un certo scetticismo. I consigli di questa settimana sono i libri Press Start! e The gaming evolution, dell’editore NuiNui, Need for Speed Unbound e and Roger.