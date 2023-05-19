Ep. 92 – Quello con i giochi che escono nel 2026 e una nuova rubrica
La prima puntata del 2026 di Joypad inizia con una nuova rubrica, nella quale Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini commentano rapidamente alcune delle cose successe tra una puntata e l’altra. Il resto della puntata è poi dedicata quasi interamente ai 20 giochi che presumibilmente usciranno nel 2026, anche se su alcuni di questi c’è un certo scetticismo. I consigli di questa settimana sono i libri Press Start! e The gaming evolution, dell’editore NuiNui, Need for Speed Unbound e and Roger.
Altri episodi
Ep. 91 – Quello con gli ultimi TGA, come ogni anno
20 dic 2025 - 44 min
Ep. 90 – Quello con GTA VI che continua a non uscire e la fine della console war
15 nov 2025 - 53 min
Ep. 89 – Quello con i giochi che ci siamo persi, Hades 2 e la vendita di Electronic Arts
4 ott 2025 - 52 min
Ep. 88 – Quello con Donkey Kong Bananza e la crisi dell’industria
19 lug 2025 - 47 min
Ep. 87 – Quello con Switch, Death Stranding 2 e la Summer Game Fest
28 giu 2025 - 56 min