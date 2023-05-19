Ep. 91 – Quello con gli ultimi TGA, come ogni anno

Ogni anno a dicembre ci sono i Game Awards, un evento che si ispira agli Oscar nel quale viene celebrata l’industria dei videogiochi attraverso l’assegnazione di premi e riconoscimenti: il più importante di tutti è quello di gioco dell’anno. In questa ultima edizione ha stravinto Claire Obscure: Expedition 33, che ha vinto nelle categorie più importanti e si è portato a casa 9 premi su 12 candidature. Oltre che di questo, si è parlato anche dei migliori giochi dell’anno (due per ogni membro di Joypad), dei tanti annunci che hanno riempito la serata dei Game Awards e dei consueti consigli del mese: il libro Trigger Happy (edito da Bitmap Books), la versione Switch 2 di Assassin’s Creed Shadows, il mattissimo Skate Story e Constance.

