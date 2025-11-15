NewsletterPodcast
Ep. 90 – Quello con GTA VI che continua a non uscire e la fine della console war

di Matteo Bordone, Alessandro Zampini, Francesco Fossetti
Il rinvio di GTA VI, il gioco di gran lunga più atteso degli ultimi anni, è l’argomento di apertura della novantesima puntata di Joypad, nella quale ci si chiede tra le altre cose quanti editori sposteranno le loro uscite ora che GTA arriverà a novembre, nel pieno della stagione delle feste e non più a maggio. Si parla poi di tanti bei giochi usciti nelle ultime settimane, come Ball X Pitt, Keeper, Dispatch e il nuovo gioco dei Pokémon, così come del raro esempio di un gioco a sviluppo continuo (ARC Raiders) che sembra ce la stia facendo, cosa non scontata in questo particolare momento dell’industria. Prima dei consigli di fine puntata (KPop Demon Hunters, per cui Alessandro Zampini ha sviluppato una certa ossessione, Hades 2 e Lumines Arise) si chiacchiera dell’arrivo di Halo su PlayStation, e delle implicazioni che questo annuncio può avere.

