Ep. 87 – Quello con Switch, Death Stranding 2 e la Summer Game Fest

Dall’ultima puntata di Joypad sono successe tantissime cose: è uscita Switch 2, la nuova console di Nintendo che per la prima volta gioca sul sicuro e non si inventa nulla di matto o rivoluzionario, si è tenuta la Summer Game Fest, un evento nel quale vengono presentate decine di nuovi giochi in uscita nei prossimi mesi ed è soprattutto uscito Death Stranding 2: On the Beach, il nuovo videogioco di Hideo Kojima, a cui Matteo Bordone si sta dedicando anima e corpo. I consigli della settimana sono invece un gioco di pulire (Crime Scene Cleaner), un gioco di carte digitale (Crown Gambit) e l’ultima espansione a tema Final Fantasy di Magic, il più famoso dei giochi di carte collezionabili.