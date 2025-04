Ep. 85 – Quello con Switch 2 e i nuovi Hideo e Assassin’s Creed

Switch 2, la prima console di Nintendo ad avere un “2” dopo il nome, è la protagonista dell’ultimo episodio di Joypad. Si parla di com’è fatta, di come ha cambiato la strategia di Nintendo, di cosa si aspetta la gente e pure dei giochi che ci saranno al lancio, che un terzo della redazione di Joypad ha potuto provare in un evento per la stampa. Si parla anche di Assassin’s Creed Shadows, che anche se è il solito gioco di sempre lo è un po’ meglio, di South of Midnight, una esclusiva Xbox bellissima da vedere e sentire (ma un poco meno da giocare, anche se va bene lo stesso così) e Atomfall, il re dei “giochi da cestone”. Prima dei consigli del mese (The Games of a Lifetime, You Suck at Parking e Blue Prince, c’è un lungo momento di apprezzamento per Hideo Kojima e il nuovo trailer di Death Stranding 2, in uscita su PlayStation 5 il prossimo giugno.