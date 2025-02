Ep. 84 – Quello con Monster Hunter Wilds, un evento di Sony e i giochi che verranno

È in uscita in questi giorni Monster Hunter Wilds, uno dei videogiochi più attesi di questo inizio di 2025 che mette i giocatori nei panni di cacciatori di enormi mostri, da affrontare da soli o, ancora meglio, in compagnia. Il nuovo capitolo della serie sviluppata da Capcom piacerà certamente ai suoi già tantissimi fan, ma potrebbe essere un po’ ostico per chi non è pratico con le sue tantissime meccaniche e strutture. Fa però, e molto bene, quello che promette sin dal titolo, cioè far cacciare bestie giganti. Oltre a questo, in Joypad si parla anche dell’ultimo evento di Sony e dei nuovi giochi mostrati (Metal Eden, Tides of Annihilation, MindsEye e Saros), così come delle uscite più interessanti dei prossimi mesi, tra cui Split Fiction (il gioco cooperativo dello stesso autore di It Takes Two), il nuovo Assassin’s Creed e Elden Ring Nightreign, una cosa a metà tra un gioco mortaccino e Fortnite. I consigli della settimana sono Sea of Stars, Poker Club e Rift of the NecroDancer.