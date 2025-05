Napoli – 30 ottobre 1975 – Seconda parte

Poco dopo le 23 del 30 ottobre 1975 i componenti di una famiglia che abitava a Napoli, in via Michelangelo da Caravaggio, vennero assassinati. Furono uccisi Gemma Cenname, suo marito Domenico Santangelo e Angela Santangelo, la figlia che l’uomo aveva avuto da un primo matrimonio. Vennero colpiti prima con un oggetto contundente, probabilmente una pesante statuetta, e poi con un coltello, che non vennero mai trovati.

La procura di Napoli indagò soprattutto un parente delle vittime: Domenico Zarrelli, nipote di Gemma Cenname. Alcune possibili piste investigative alternative furono allora sottovalutate. Zarrelli, difeso dal fratello avvocato, fu arrestato e processato. Venne condannato all’ergastolo in primo grado, poi assolto in appello per insufficienza di prove, formula allora in vigore. La Corte di Cassazione fece rifare il processo d’appello: Zarrelli fu assolto con formula piena, la sentenza fu poi confermata dalla Cassazione. L’uomo aveva trascorso in carcere cinque anni.

Nel 2011 la procura di Napoli ha riaperto il fascicolo sull’omicidio ordinando esami scientifici su alcuni oggetti repertati all’epoca nella casa dove era avvenuto l’omicidio, in particolare uno strofinaccio e alcuni mozziconi di sigaretta. Sui reperti vennero trovate tracce di Dna sconosciuti e una traccia invece compatibile con quello di Zarrelli. Ci furono però molte polemiche su come quei reperti erano stati conservati e su come il Dna era stato confrontato con quello di una persona già assolta in via definitiva. Nel 2015 la procura ha archiviato la nuova indagine. Il triplice omicidio di via Caravaggio è un delitto insoluto.