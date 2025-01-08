When Putin Wants You Dead, with Bill Browder (original English version)
00:00:00
00:00:00
00:00:00
In the 2000s, Bill Browder was a wealthy investor in Russia. Today he is one of the most prominent human rights activists in the world. He pushed for a law to sanction Russian criminals, and Putin has tried several times to capture him and eventually to kill him. In this episode of Globo we talk about his story, but also about Donald Trump, the negotiations in Ukraine, and what isn’t working with the sanctions.
Sfida allo zar, by Bill Browder
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Se Putin ti vuole morto, con Bill Browder (versione italiana)
10 dic 2025 - 46 min
Basta una frase per fare arrabbiare la Cina, con Guido Alberto Casanova
3 dic 2025 - 44 min
L’invasione degli alieni 500 anni fa, con Davide Domenici
26 nov 2025 - 60 min
L’avanzata di al Qaida in Mali, con Andrea de Georgio
19 nov 2025 - 42 min
Niente mi aveva preparato, live con Jean-Pierre Filiu
12 nov 2025 - 27 min