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The Rich, the Ultrarich, and the Rest of Us, with Evan Osnos

di Eugenio Cau
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What would you do if you had 500 million euros to spend on something extravagant? Some people buy a yacht hundreds that is metres long; others buy a military bunker. These choices may seem like mere eccentricities, but they affect all of us. With Evan Osnos, a journalist at The New Yorker who has reported extensively on the world of the ultrarich.

Read Il prezzo del potere by Evan Osnos

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