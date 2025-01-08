The Rich, the Ultrarich, and the Rest of Us, with Evan Osnos
What would you do if you had 500 million euros to spend on something extravagant? Some people buy a yacht hundreds that is metres long; others buy a military bunker. These choices may seem like mere eccentricities, but they affect all of us. With Evan Osnos, a journalist at The New Yorker who has reported extensively on the world of the ultrarich.
Read Il prezzo del potere by Evan Osnos
Evan Osnos’s recommendations– The film Mountainhead – The Sensualist by Gary Shteyngart – Capital Without Borders by Brooke Harringto
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