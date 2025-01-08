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The last good place on the internet, with Jimmy Wales

di Eugenio Cau
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With Jimmy Wales, the founder of Wikipedia, we talk about trust, algorithms, social media, and how an old community of nerds can be a model of democracy.

Read The Seven Rules of Trust by Jimmy Wales

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