The last good place on the internet, with Jimmy Wales
With Jimmy Wales, the founder of Wikipedia, we talk about trust, algorithms, social media, and how an old community of nerds can be a model of democracy.
Read The Seven Rules of Trust by Jimmy Wales
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