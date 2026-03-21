Speciale – Perché preoccuparsi di due missili nell’oceano Indiano
Il ritorno dell’osservatorio Mojtaba e abituarsi a pensare l’impensabile, in questa guerra
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Il ritorno dell’osservatorio Mojtaba e abituarsi a pensare l’impensabile, in questa guerra.
Altri episodi
Speciale – Manca una via d’uscita
I piani degli Stati Uniti per attaccare le isole nel Golfo, le feste di Nowruz ed Eid, e poi un ospite speciale
20 mar 2026 - 22 min
Speciale – La crisi energetica sta per peggiorare
Gli attacchi alle raffinerie sono una nuova escalation della guerra. E poi: che cosa sta succedendo nella Striscia di Gaza?
19 mar 2026 - 20 min
Speciale – La “strategia della decapitazione” di Israele
E poi: il primo attacco agli impianti di gas dell'Iran, e i paesi del Golfo che vogliono che Trump finisca il lavoro
18 mar 2026 - 16 min
Sapete elencare i paesi del Golfo?, con Claudio Fontana
Una puntata sulle monarchie arabe del golfo Persico, per capire la loro storia e i loro governi, ora che è tutto messo in discussione dagli attacchi dell’Iran
18 mar 2026 - 62 min