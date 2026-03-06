NewsletterPodcast
Speciale – “Make Iran Great Again”

Perché Israele ha colpito di nuovo il bunker di Khamenei e nuove notizie sulla Russia

di Eugenio Cau e Daniele Raineri
Speciale – Un nuovo giorno, un nuovo paese

L’Azerbaijan, mentre Israele ordina una nuova evacuazione di massa in Libano e l’Europa invia navi a Cipro

5 mar 2026 - 19 min
Speciale – Un siluro è un messaggio

La nave iraniana affondata nell'oceano Indiano, le posizioni contrarie di Pedro Sánchez e il piano degli Stati Uniti per i curdi iraniani

4 mar 2026 - 18 min
Capire la storia per capire l’Iran, con Paola Rivetti

L'Iran è un paese molto più complesso di come viene raccontato e ha una lunga storia di rivoluzioni e rivolte: è essenziale per comprendere cosa sta succedendo oggi

4 mar 2026 - 52 min
Speciale – Cosa fa paura ai paesi arabi

Ma anche cosa sta succedendo in Libano, e come Israele ha hackerato le telecamere del traffico in Iran

3 mar 2026 - 13 min
Speciale – La guerra in Iran, con Daniele Raineri

Per capire meglio cosa sta succedendo, ogni giorno finché serve

2 mar 2026 - 18 min