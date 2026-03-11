NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Speciale – L’Iran ha cambiato strategia di guerra

Giorgia Meloni finalmente ha riferito in parlamento, l’osservatorio Mojtaba e una strana trasmissione radio

di Eugenio Cau e Daniele Raineri
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Giorgia Meloni finalmente ha riferito in parlamento, l’osservatorio Mojtaba e una strana trasmissione radio.

Altri episodi

Il prezzo della guerra, con Giulia Giordano

Il prezzo della guerra, con Giulia Giordano

Una puntata di Globo per spiegare la crisi energetica provocata dalla guerra in Medio Oriente, e le sue conseguenze

11 mar 2026 - 44 min
Speciale – Trump si è già stancato?

Speciale – Trump si è già stancato?

Oggi nello speciale di Globo parliamo dei missili lanciati e di quelli che non sono stati lanciati, e di cosa ci dicono le dichiarazioni sulla durata della guerra

10 mar 2026 - 18 min
Speciale – Khamenei è morto, viva Khamenei

Speciale – Khamenei è morto, viva Khamenei

Il figlio della Guida Suprema ha preso il posto del padre, è un sostenitore della linea dura, gli israeliani gli danno la caccia per ucciderlo

9 mar 2026 - 16 min
Speciale – Il fiume di fuoco e l&#8217;acqua potabile

Speciale – Il fiume di fuoco e l’acqua potabile

L'attesa per la nomina della nuova Guida suprema dell'Iran, e perché in questa guerra anche le immagini contano

8 mar 2026 - 14 min
Speciale &#8211; I droni non chiedono scusa

Speciale – I droni non chiedono scusa

Come funziona la strategia militare iraniana, e perché nemmeno Trump sa che cosa vuole da questa guerra

7 mar 2026 - 16 min