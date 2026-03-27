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Speciale – La propaganda di guerra con l’AI

Israele ha cominciato ad attaccare le strutture industriali dell'Iran, e poi: come vanno i negoziati e cosa sta succedendo in Libano

di Eugenio Cau e Daniele Raineri
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Israele ha cominciato ad attaccare le strutture industriali dell’Iran, e poi: come vanno i negoziati e cosa sta succedendo in Libano.

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