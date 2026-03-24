NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Speciale – La maledizione di Caracas

Ci sono nuove notizie sui fantomatici negoziati, i contratti del gas naturale, e cosa succede in Cisgiordania

di Eugenio Cau e Daniele Raineri
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Ci sono nuove notizie sui fantomatici negoziati, i contratti del gas naturale, e cosa succede in Cisgiordania.

Altri episodi

Speciale – Non era un ultimatum

Speciale – Non era un ultimatum

Donald Trump ha annunciato che sono in corso negoziati con l'Iran e si è rimangiato le minacce, ma potrebbe essere un bluff

23 mar 2026 - 14 min
Speciale – L&#8217;ultimatum di Trump

Speciale – L’ultimatum di Trump

Vedremo cosa succederà da qui a lunedì sera nello stretto di Hormuz, mentre l'Iran ha aumentato gli attacchi contro Israele.

22 mar 2026 - 14 min
Speciale – Perché preoccuparsi di due missili nell’oceano Indiano

Speciale – Perché preoccuparsi di due missili nell’oceano Indiano

Il ritorno dell’osservatorio Mojtaba e abituarsi a pensare l’impensabile, in questa guerra

21 mar 2026 - 20 min
Speciale – Manca una via d’uscita

Speciale – Manca una via d’uscita

I piani degli Stati Uniti per attaccare le isole nel Golfo, le feste di Nowruz ed Eid, e poi un ospite speciale

20 mar 2026 - 22 min
Speciale – La crisi energetica sta per peggiorare

Speciale – La crisi energetica sta per peggiorare

Gli attacchi alle raffinerie sono una nuova escalation della guerra. E poi: che cosa sta succedendo nella Striscia di Gaza?

19 mar 2026 - 20 min