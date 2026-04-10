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Speciale – Il negoziato impossibile

Gli attacchi di Israele contro il Libano mettono a rischio il cessate il fuoco, e poi: quali sono le posizioni in vista delle trattative di Islamabad

di Eugenio Cau e Daniele Raineri
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Gli attacchi di Israele contro il Libano mettono a rischio il cessate il fuoco, e poi: quali sono le posizioni in vista delle trattative di Islamabad.

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