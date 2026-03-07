Speciale – I droni non chiedono scusa
Come funziona la strategia militare iraniana, e perché nemmeno Trump sa che cosa vuole da questa guerra
Altri episodi
Speciale – “Make Iran Great Again”
Perché Israele ha colpito di nuovo il bunker di Khamenei e nuove notizie sulla Russia
6 mar 2026 - 18 min
Speciale – Un nuovo giorno, un nuovo paese
L’Azerbaijan, mentre Israele ordina una nuova evacuazione di massa in Libano e l’Europa invia navi a Cipro
5 mar 2026 - 19 min
Speciale – Un siluro è un messaggio
La nave iraniana affondata nell'oceano Indiano, le posizioni contrarie di Pedro Sánchez e il piano degli Stati Uniti per i curdi iraniani
4 mar 2026 - 18 min
Capire la storia per capire l’Iran, con Paola Rivetti
L'Iran è un paese molto più complesso di come viene raccontato e ha una lunga storia di rivoluzioni e rivolte: è essenziale per comprendere cosa sta succedendo oggi
4 mar 2026 - 52 min