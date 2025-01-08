Literature is political, con Richard Ford
Richard Ford is one of the great American writers. At 82, he is one of the last of his generation. We talk with him about how to become a good writer, about politics, and about Donald Trump.
Read Con parole semplici by Richard Ford:
Richard Ford’s recommendations
In Our Time by Ernest Hemingway Absalom, Absalom! by William Faulkner The Concept of Character in Fiction by William Gass
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
La letteratura è politica, con Richard Ford
Un grande scrittore americano parla del peso delle parole, e di Donald Trump
Il dilemma dell’aria condizionata, con Enrica De Cian
Come rispondere al caldo estremo in maniera etica? Ci sono alternative all’aria condizionata? E quando non ci sono?
Dieci anni, sette governi, con Barbara Serra
Nel Regno Unito Keir Starmer è fuori, Andy Burnham sta per arrivare e la Brexit ha fatto dieci anni
Ci vorrebbe una catastrofe, con Slavoj Žižek
Il mondo sta andando verso un "punto zero": come sopravvivere? Una puntata straripante e un po' scorretta