L’ebola nel luogo peggiore possibile, con Chiara Montaldo
Come si contrasta un'epidemia di ebola, soprattutto in una zona di guerra? A Globo ne parliamo con chi l'ha vissuta in prima persona
L’epidemia di ebola in corso nelle regioni orientali della Repubblica Democratica del Congo è già una delle più gravi di sempre, e sta avvenendo in una zona colpita da decenni di guerre e violenze. Con Chiara Montaldo, responsabile medica di Medici Senza Frontiere Italia, parliamo di cosa sta succedendo, e di come si contiene un’epidemia di ebola, anche nella pratica.
Sul PostLe cose da sapere sulla nuova epidemia di ebola – L’ebola è solo il più recente dei problemi della Repubblica Democratica del Congo – L’epidemia di ebola è stata scoperta con settimane di ritardo–
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