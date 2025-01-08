NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

La letteratura è politica, con Richard Ford

Un grande scrittore americano parla del peso delle parole, e di Donald Trump

di Eugenio Cau
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Richard Ford è uno dei grandi scrittori americani. A 82 anni, è uno degli ultimi della sua generazione. Con lui parliamo di come si diventa un bravo scrittore, di politica, e di Donald Trump.

Leggi Con parole semplici di Richard Ford

I consigli di Richard Ford

Nel nostro tempo di Ernest HemingwayAssalonne, Assalonne! di William FaulknerThe Concept of Character in Fiction di William Gass

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
9 euro
Abbonamento annuale
90 euro

Altri episodi

Literature is political, con Richard Ford

Literature is political, con Richard Ford

15 lug 2026 - 46 min
Il dilemma dell’aria condizionata, con Enrica De Cian

Il dilemma dell’aria condizionata, con Enrica De Cian

Come rispondere al caldo estremo in maniera etica? Ci sono alternative all’aria condizionata? E quando non ci sono?

8 lug 2026 - 47 min
Dieci anni, sette governi, con Barbara Serra

Dieci anni, sette governi, con Barbara Serra

Nel Regno Unito Keir Starmer è fuori, Andy Burnham sta per arrivare e la Brexit ha fatto dieci anni

1 lug 2026 - 58 min
Ci vorrebbe una catastrofe, con Slavoj Žižek

Ci vorrebbe una catastrofe, con Slavoj Žižek

Il mondo sta andando verso un "punto zero": come sopravvivere? Una puntata straripante e un po' scorretta

24 giu 2026 - 62 min
It Would Take a Catastrophe, with Slavoj Žižek

It Would Take a Catastrophe, with Slavoj Žižek

24 giu 2026 - 78 min