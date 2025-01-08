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It Would Take a Catastrophe, with Slavoj Žižek

di Eugenio Cau
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The renowned Slovenian Marxist philosopher Slavoj Žižek is the guest of a sprawling, politically incorrect conversation about the “zero point” the world is heading toward, Europe and the values of the Enlightenment, colonialism, Puccini and Rossini.

Punto Zero by Slavoj Žižek

Slavoj Žižek’s recommendations You’ll have to hear them for yourself

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