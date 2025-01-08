It Would Take a Catastrophe, with Slavoj Žižek
The renowned Slovenian Marxist philosopher Slavoj Žižek is the guest of a sprawling, politically incorrect conversation about the “zero point” the world is heading toward, Europe and the values of the Enlightenment, colonialism, Puccini and Rossini.
Punto Zero by Slavoj Žižek
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