Is Donald Trump crazy?, with Mary Trump
Mary Trump is Donald Trump’s niece and has known him for decades. She is a psychologist and the author of a book about the Trump family history, which tells how Donald became Donald. Her conclusions are very clear: the president of the United States can only get worse.
Mary Trump’s recommendations
– Hitler and the Nazis: Evil on Trial on Netflix – Drive Your Plow Over the Bones of the Dead, by Olga Tokarczuk – Blue Eye Samurai, on Netflix
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