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Is Donald Trump crazy?, with Mary Trump

di Eugenio Cau
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Mary Trump is Donald Trump’s niece and has known him for decades. She is a psychologist and the author of a book about the Trump family history, which tells how Donald became Donald. Her conclusions are very clear: the president of the United States can only get worse.

Too Much and Never Enough

Mary Trump’s recommendations
– Hitler and the Nazis: Evil on Trial on Netflix– Drive Your Plow Over the Bones of the Dead, by Olga Tokarczuk– Blue Eye Samurai, on Netflix

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