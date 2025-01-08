Il dilemma dell’aria condizionata, con Enrica De Cian
Come rispondere al caldo estremo in maniera etica? Ci sono alternative all’aria condizionata? E quando non ci sono?
Come rispondere al caldo estremo in maniera etica? Ci sono alternative all’aria condizionata? E quando non ci sono? Con Enrica De Cian, economista climatica, ricercatrice del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Il sito della mostra The Cooling Solution, di cui si è parlato nella puntata
I consigli di Enrica De CianArchitettura ed energia di Barnabas Calder – Il racconto Cool Air di H. P. Lovecraft e il film che ne è stato tratto–
Sul PostQuanto fa più caldo nel tuo comune rispetto al passato – Quanta energia si consuma con questo caldo – Come le culture umane si sono adattate al caldo – Perché si muore per il caldo–
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