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Il dilemma dell’aria condizionata, con Enrica De Cian

Come rispondere al caldo estremo in maniera etica? Ci sono alternative all’aria condizionata? E quando non ci sono?

di Eugenio Cau
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Come rispondere al caldo estremo in maniera etica? Ci sono alternative all’aria condizionata? E quando non ci sono? Con Enrica De Cian, economista climatica, ricercatrice del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Il sito della mostra The Cooling Solution, di cui si è parlato nella puntata

I consigli di Enrica De Cian – Architettura ed energia di Barnabas Calder  – Il racconto Cool Air di H. P. Lovecraft e il film che ne è stato tratto

Sul Post – Quanto fa più caldo nel tuo comune rispetto al passato – Quanta energia si consuma con questo caldo  – Come le culture umane si sono adattate al caldo – Perché si muore per il caldo

 

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