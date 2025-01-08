I ricchi, gli ultraricchi e noi, con Evan Osnos
Cosa fareste se aveste 500 milioni di euro per togliervi uno sfizio?
Cosa fareste se aveste 500 milioni di euro per togliervi uno sfizio? C’è chi si compra uno yacht lungo centinaia di metri, e chi un bunker militare. Sembrano stravaganze, ma ci riguardano molto da vicino. Con Evan Osnos, giornalista del New Yorker che ha indagato il mondo degli ultraricchi.
Leggi Il prezzo del potere di Evan Osnos
Ascolta la puntata Quando i ricchi si comprano uno stato
I consigli di Evan Osnos– Il film Mountainhead – The Sensualist di Gary Shteyngart – Capital Without Borders di Brooke Harrington
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