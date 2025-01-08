I Mondiali della divisione, con Valerio Moggia
Donald Trump, Gianni Infantino, il travel ban, Zohran Mamdani e i biglietti che costano troppo: la politica dentro ai Mondiali di calcio
Donald Trump, Gianni Infantino, il travel ban, Zohran Mamdani e i biglietti che costano troppo. Parliamo di tutta la politica dentro ai Mondiali di calcio del 2026: con Valerio Moggia, giornalista sportivo e autore di Il calcio è politica.
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I consigli di Valerio MoggiaUn calcio al potere di Gabriel Kuhn – Distant Corners di David Wangerin – Ingolfato. Come l’Arabia Saudita ha comprato lo sport e il mondo di James Montague–
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