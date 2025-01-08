NewsletterPodcast
Fare gli europei, live con Paolo Gentiloni

di Eugenio Cau
Una conversazione sull’Europa e non solo, registrata il 20 settembre 2025 al Talk del Post a Faenza.

Tre giorni di Talk, fotografati

