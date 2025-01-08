Dieci anni, sette governi, con Barbara Serra
Ci risiamo con il Regno Unito: Keir Starmer, primo ministro Laburista, è durato appena due anni nonostante un’eccezionale maggioranza parlamentare. Ora arriva Andy Burnham, che presenta moltissime incognite. Il tutto a dieci anni dal referendum su Brexit. Con Barbara Serra, giornalista di Sky News nel Regno Unito.
I consigli di Barbara SerraLondra, i luoghi del potere di Marco Varvello– La serie tv Mr Bates vs. The Post Office – This Is Not America di Tomiwa Owolade –
Leggi la newsletter di Barbara Serra
Sul PostKeir Starmer si è dimesso – Chi è Andy Burnham – La politica britannica non si è più ripresa da Brexit – Brexit vista dalla cittadina in cui l’hanno voluta di più–
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