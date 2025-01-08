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Dieci anni, sette governi, con Barbara Serra

di Eugenio Cau
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Ci risiamo con il Regno Unito: Keir Starmer, primo ministro Laburista, è durato appena due anni nonostante un’eccezionale maggioranza parlamentare. Ora arriva Andy Burnham, che presenta moltissime incognite. Il tutto a dieci anni dal referendum su Brexit. Con Barbara Serra, giornalista di Sky News nel Regno Unito.

I consigli di Barbara Serra – La serie tv Mr Bates vs. The Post Office – This Is Not America di Tomiwa Owolade – Londra, i luoghi del potere di Marco Varvello

Leggi la newsletter di Barbara Serra 

Sul Post – Keir Starmer si è dimesso  – Chi è Andy Burnham  – La politica britannica non si è più ripresa da Brexit  – Brexit vista dalla cittadina in cui l’hanno voluta di più

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