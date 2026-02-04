NewsletterPodcast
Destroying the Machines, with Brian Merchant

di Eugenio Cau
As the age of artificial intelligence takes shape, it might be worth revisiting the history of the Luddites. Featuring Brian Merchant, an American journalist and the author of Blood in the Machine

Brian Merchant’s recommendationsThe Making of the English Working Class by E.P. ThompsonFrankenstein directed by Guillermo del Toro
The Dispossessed by Ursula K. Le Guin

Altri episodi

Distruggere le macchine, con Brian Merchant

Distruggere le macchine, con Brian Merchant

I luddisti erano molto diversi da quelli che avete studiato a scuola, e la loro lezione potrebbe tornarci utile, con l'intelligenza artificiale

4 feb 2026 - 54 min
Minneapolis è il laboratorio di Trump, con Marina Catucci

Minneapolis è il laboratorio di Trump, con Marina Catucci

Che cosa è successo a Minneapolis, e che cosa significa per la democrazia negli Stati Uniti

28 gen 2026 - 63 min
La Groenlandia è molto più importante di quello che pensate, con Leonardo Parigi

La Groenlandia è molto più importante di quello che pensate, con Leonardo Parigi

Prendete il mappamondo, orientatelo verso il Polo Nord, e capirete meglio l'ossessione e le minacce di Donald Trump

21 gen 2026 - 72 min
Pane, vita, libertà, con Pegah Moshir Pour

Pane, vita, libertà, con Pegah Moshir Pour

Nella puntata di Globo di oggi spieghiamo perché le enormi proteste di questi giorni in Iran sono diverse da quelle che le hanno precedute

14 gen 2026 - 45 min
Il nuovo mondo di Trump, con Vittorio Emanuele Parsi

Il nuovo mondo di Trump, con Vittorio Emanuele Parsi

7 gen 2026 - 54 min