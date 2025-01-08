Come si resiste alla storia, con Lea Ypi
Il nuovo libro di Lea Ypi, filosofa e autrice, parte dalla storia di sua nonna tra la Grecia e l’Albania per arrivare a raccontare la grande storia dell’Europa. La domanda è: come mantenere la propria dignità davanti alle grandi forze della storia che vogliono strappartela?
Leggi Dignità, pubblicato da Feltrinelli
La puntata di Comodino in cui si parla di Dignità
I consigli di Lea YpiFondazione della metafisica dei costumi di Immanuel Kant – L’educazione estetica dell’uomo di Friedrich Schillerdi Friedrich Schiller – La Marcia di Radetzky di Joseph Roth–
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