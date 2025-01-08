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Come la Cina è diventata cool, con Lucrezia Goldin

Di recente vi siete accorti che molti vostri amici hanno fatto un viaggio in Cina? Vedete un sacco di contenuti cinesi sui social? Non siete i soli

di Eugenio Cau
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Di recente vi siete accorti che molti vostri amici hanno fatto un viaggio in Cina? Vedete un sacco di contenuti cinesi sui social? Non siete i soli. Con Lucrezia Goldin, sinologa e giornalista di Sky Tg24.

I consigli di Lucrezia Goldin – Esplorare l’app cinese Xiaohongshu  – Il videogioco Black Myth: Wukong – Attention Factory: The Story of TikTok and China’s ByteDance di Matthew Brennan

La puntata di Globo sul cibo cinese, con Fuchsia Dunlop 

Sul Post – L’economia della Cina va bene o va male?  – Andare in Cina per vedere il futuro  – L’ossessione dei social per “massimizzare” le cose

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