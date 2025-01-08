Come la Cina è diventata cool, con Lucrezia Goldin
Di recente vi siete accorti che molti vostri amici hanno fatto un viaggio in Cina? Vedete un sacco di contenuti cinesi sui social? Non siete i soli
Di recente vi siete accorti che molti vostri amici hanno fatto un viaggio in Cina? Vedete un sacco di contenuti cinesi sui social? Non siete i soli. Con Lucrezia Goldin, sinologa e giornalista di Sky Tg24.
I consigli di Lucrezia GoldinXiaohongshu – Il videogioco Black Myth: Wukong – Attention Factory: The Story of TikTok and China’s ByteDance di Matthew Brennan– Esplorare l’app cinese
La puntata di Globo sul cibo cinese, con Fuchsia Dunlop
Sul PostL’economia della Cina va bene o va male? – Andare in Cina per vedere il futuro – L’ossessione dei social per “massimizzare” le cose–
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