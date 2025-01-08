Ci vorrebbe una catastrofe, con Slavoj Žižek
Il mondo sta andando verso un "punto zero": come sopravvivere? Una puntata straripante e un po' scorretta
Il noto filosofo marxista sloveno Slavoj Žižek in una puntata straripante e scorretta, in cui parla del “punto zero” a cui sta arrivando il mondo, di Europa e di valori dell’Illuminismo, di colonialismo, Puccini e Rossini.
Leggi Punto zero di Slavoj Žižek
I consigli di Slavoj ŽižekDovete ascoltarli
Sul PostMantenere rilevante una scuola filosofica è più facile se ne fa parte Slavoj Žižek–
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