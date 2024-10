L’oracolo e la matrice

FAIR è il progetto italiano sull’intelligenza artificiale che gestisce i fondi PNRR su questo tema per finanziare sia la ricerca (università, enti pubblici e privati) che le imprese italiane che fanno a loro volta ricerca e applicazione tecnologica. Dentro FAIR, che è gestito da una fondazione senza scopo di lucro, ci sono partner da tutte le maggiori università italiane e alcune grandi aziende che si occupano di AI. Lo scopo di FAIR è lavorare per costruire una intelligenza artificiale che interagisca e collabori con gli esseri umani nei contesti più diversi, che evolva in base alle nostre necessità, che si sappia adattare alle situazioni, che sia affidabile, che sia basata su principi etici di rispetto delle diversità e che abbia un impatto sociale e ambientale controllato.