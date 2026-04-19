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Oggi i figli non si fanno per caso, con Tullia Penna

Perché ne facciamo sempre meno, che cos'è l'egg freezing, cosa dice la bioetica sul pagare una gravidanza

di Alessandra Pellegrini De Luca
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In questa puntata speciale di Generazione registrata a Voices abbiamo parlato con Tullia Penna, ricercatrice di bioetica all’università di Torino ed esperta di inizio e fine vita. La bioetica è la disciplina che studia le questioni etiche e morali attorno allo sviluppo scientifico: con Penna abbiamo parlato di fecondazione assistita, del perché facciamo sempre meno figli e del senso che oggi attribuiamo al generare altri esseri umani, del congelamento degli ovuli, di una delle questioni più spinose attorno alla fecondazione assistita – è giusto pagare una donna per una gravidanza? – e anche di come parlare di questi temi ai figli e alle figlie, per chi li ha.

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