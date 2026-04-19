Oggi i figli non si fanno per caso, con Tullia Penna
Perché ne facciamo sempre meno, che cos'è l'egg freezing, cosa dice la bioetica sul pagare una gravidanza
In questa puntata speciale di Generazione registrata a Voices abbiamo parlato con Tullia Penna, ricercatrice di bioetica all’università di Torino ed esperta di inizio e fine vita. La bioetica è la disciplina che studia le questioni etiche e morali attorno allo sviluppo scientifico: con Penna abbiamo parlato di fecondazione assistita, del perché facciamo sempre meno figli e del senso che oggi attribuiamo al generare altri esseri umani, del congelamento degli ovuli, di una delle questioni più spinose attorno alla fecondazione assistita – è giusto pagare una donna per una gravidanza? – e anche di come parlare di questi temi ai figli e alle figlie, per chi li ha.
Altri episodi
Ep. 7 – Chi sono i seahorse dad, gli uomini trans che partoriscono i propri figli
I corpi maschili possono partorire? Affrontare un percorso di transizione compromette la fertilità? Nell'ultima puntata di Generazione abbiamo provato a rispondere a questa e ad altre domande partendo dalla storia di Freddy McConnell.
Ep. 6 – Una persona su sei
Sono quelle che nel mondo hanno problemi di infertilità, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità: cosa significa non poter generare, come uomini e come donne?
Ep. 5 – Perché una donna dovrebbe fare figli per altri?
La gestazione per altre persone è la tecnica di fecondazione assistita più divisiva di tutte: abbiamo parlato con gestanti e persone nate con questa tecnica
Ep. 4 – Disclosure: da dove vengo?
Bisogna dire a un figlio o a una figlia che è nata col contributo di una persona esterna alla famiglia? E come?
Ep. 3 – Donatori sempre meno anonimi
Sapere chi è il proprio donatore o la propria donatrice di gameti è un diritto? Spieghiamo come funziona il sistema delle donazioni, attraverso le storie di alcune persone che hanno cercato, e a volte trovato, la persona che ha contribuito alla loro nascita.