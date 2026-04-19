Oggi i figli non si fanno per caso, con Tullia Penna

In questa puntata speciale di Generazione registrata a Voices abbiamo parlato con Tullia Penna, ricercatrice di bioetica all’università di Torino ed esperta di inizio e fine vita. La bioetica è la disciplina che studia le questioni etiche e morali attorno allo sviluppo scientifico: con Penna abbiamo parlato di fecondazione assistita, del perché facciamo sempre meno figli e del senso che oggi attribuiamo al generare altri esseri umani, del congelamento degli ovuli, di una delle questioni più spinose attorno alla fecondazione assistita – è giusto pagare una donna per una gravidanza? – e anche di come parlare di questi temi ai figli e alle figlie, per chi li ha.