Ep. 4 – Disclosure: da dove vengo?
Bisogna dire a un figlio o a una figlia che è nata col contributo di una persona esterna alla famiglia? E come?
Sabrina non ricorda esattamente che giorno fosse e nemmeno quanti anni avesse di preciso, quando scoprì come era nata, ma aveva più o meno 20 anni. Non ha memoria nemmeno delle parole esatte che usò sua madre, ma è certa che non le parlò di fecondazione assistita, di donazione di gameti, di come funzionò il tutto: non utilizzò questi termini, non li conosceva neanche. Le disse solo: tuo padre non poteva avere figli, quindi siamo andati da un medico per fare delle cure e abbiamo usato lo sperma di un altro uomo.
Nel quarto episodio di Generazione parleremo della “disclosure”, cioè della comunicazione delle origini: bisogna dire a un figlio o a una figlia che è nata col contributo di una persona esterna alla famiglia? Esiste un modo giusto per farlo, delle parole giuste da usare? Dietro queste domande, come molte altre che riguardano la fecondazione assistita, c’è un mondo.
Ep. 3 – Donatori sempre meno anonimi
Sapere chi è il proprio donatore o la propria donatrice di gameti è un diritto? Spieghiamo come funziona il sistema delle donazioni, attraverso le storie di alcune persone che hanno cercato, e a volte trovato, la persona che ha contribuito alla loro nascita.
Ep. 2 – Sibling cap
I donatori seriali di sperma sono un fenomeno sommerso, e sono un problema.
Ep. 1 – Donazioni di sperma online
In Italia esistono canali molto regolamentati per accedere alla fecondazione assistita. Poi ci sono quelli non regolamentati, tanti e rischiosi.