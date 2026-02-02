NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 7 – Chi sono i seahorse dad, gli uomini trans che partoriscono i propri figli

I corpi maschili possono partorire? Affrontare un percorso di transizione compromette la fertilità? Nell'ultima puntata di Generazione abbiamo provato a rispondere a questa e ad altre domande partendo dalla storia di Freddy McConnell.

di Alessandra Pellegrini De Luca
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Freddy McConnell e suo figlio SJ passeggiano sul lungomare di Brighton, nel Regno Unito. Quel pomeriggio al mare c’è poca gente: è marzo, fa ancora freddo. SJ, quattro anni, rincorre un pallone sulla spiaggia: a un certo punto un signore si ferma, lo guarda, gli sorride e facendo l’occhiolino a Freddy gli dice: “Avete lasciato la mamma a fare un riposino e ve la state spassando, eh?”. Freddy sorride, SJ si ferma, lo guarda per qualche secondo e poi riprende a correre. Il signore non poteva saperlo ma SJ una madre non ce l’ha, anzi non ce l’ha mai avuta, e alla domanda di quel signore non c’era, in effetti, una risposta. Infatti Freddy non è soltanto il padre di SJ, ma anche la persona che lo ha partorito.

Freddy è un cosiddetto seahorse dad, letteralmente “papà cavalluccio marino”: gli uomini trans che concepiscono e partoriscono i propri figli.

Nell’ultima puntata di Generazione, partendo dalla storia di Freddy e dalle interviste con un medico e un avvocato, abbiamo provato a rispondere ad alcune domande: affrontare un percorso di transizione, con gli eventuali trattamenti ormonali, compromette la fertilità? Cosa succede nei documenti dei figli e delle figlie? Un uomo trans che ha partorito è “madre”, una donna trans che ha utilizzato i propri spermatozoi è “padre”? Ma soprattutto: in che modo le gravidanze maschili scombinano tutto il sistema culturale, politico e dei servizi pubblici con cui fino a pochi anni fa abbiamo immaginato  la maternità?

Altri episodi

Ep. 6 &#8211; Una persona su sei

Ep. 6 – Una persona su sei

Sono quelle che nel mondo hanno problemi di infertilità, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità: cosa significa non poter generare, come uomini e come donne?

26 gen 2026 - 42 min
Ep. 5 &#8211; Perché una donna dovrebbe fare figli per altri?

Ep. 5 – Perché una donna dovrebbe fare figli per altri?

La gestazione per altre persone è la tecnica di fecondazione assistita più divisiva di tutte: abbiamo parlato con gestanti e persone nate con questa tecnica

26 gen 2026 - 41 min
Ep. 4 &#8211; Disclosure: da dove vengo?

Ep. 4 – Disclosure: da dove vengo?

Bisogna dire a un figlio o a una figlia che è nata col contributo di una persona esterna alla famiglia? E come?

19 gen 2026 - 37 min
Ep. 3 &#8211; Donatori sempre meno anonimi

Ep. 3 – Donatori sempre meno anonimi

Sapere chi è il proprio donatore o la propria donatrice di gameti è un diritto? Spieghiamo come funziona il sistema delle donazioni, attraverso le storie di alcune persone che hanno cercato, e a volte trovato, la persona che ha contribuito alla loro nascita.

19 gen 2026 - 41 min
Ep. 2 &#8211; Sibling cap

Ep. 2 – Sibling cap

I donatori seriali di sperma sono un fenomeno sommerso, e sono un problema.

12 gen 2026 - 43 min