Zootropolis 2 e un film dal club del libro di Scorsese

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
È arrivato il cartone animato di Natale della Disney, Zootropolis 2, e come già il primo è molto bello; Jennifer Lawrence e Robert Pattinson hanno fatto un film d’autore così audace che forse è anche deludente; e c’è tutta una questione intorno alla possibilità di pilotare i giudizi di Rotten Tomatoes.

