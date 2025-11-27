Zootropolis 2 e un film dal club del libro di Scorsese
È arrivato il cartone animato di Natale della Disney, Zootropolis 2, e come già il primo è molto bello; Jennifer Lawrence e Robert Pattinson hanno fatto un film d’autore così audace che forse è anche deludente; e c’è tutta una questione intorno alla possibilità di pilotare i giudizi di Rotten Tomatoes.
Altri episodi
La seconda parte di Wicked, il film d’autore con The Rock e le proiezioni speciali per critici e giornalisti
20 nov 2025 - 27 min
Dicono che è bello, al cinema, dal 20 novembre
17 nov 2025 - 1 min
La rocambolesca giornata finale del festival e una premiazione come non se ne vedevano da anni
7 set 2025 - 14 min
“Un film fatto per Bene” di Franco Maresco, e il temutissimo film ungherese con protagoniste le piante
6 set 2025 - 13 min
“Il mostro” di Stefano Sollima e le feste a cui non si viene invitati
5 set 2025 - 11 min