Una storia americana clamorosa, e come si ottiene una stella sulla Hollywood Walk of Fame?

Americani arrabbiati in Dead Man’s Wire, americani in Giappone con Brendan Fraser e un liceo molto italiano

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
Tra i film che escono in sala il principale è Dead Man’s Wire di Gus Van Sant, sulla storia dell’uomo che negli anni ’70 tenne ostaggio per tre giorni un’altra persona per ottenere la scuse di chi lo aveva truffato, Domani interrogo, un film ambientato al liceo con Anna Ferzetti, e Rental Family, in cui Brendan Fraser in Giappone è un parente a noleggio. In più tutto per fare domanda per avere una stella sull’Hollywood Boulevard (cominciate a mettere da parte i soldi).

