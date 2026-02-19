Una storia americana clamorosa, e come si ottiene una stella sulla Hollywood Walk of Fame?
Tra i film che escono in sala il principale è Dead Man’s Wire di Gus Van Sant, sulla storia dell’uomo che negli anni ’70 tenne ostaggio per tre giorni un’altra persona per ottenere la scuse di chi lo aveva truffato, Domani interrogo, un film ambientato al liceo con Anna Ferzetti, e Rental Family, in cui Brendan Fraser in Giappone è un parente a noleggio. In più tutto per fare domanda per avere una stella sull’Hollywood Boulevard (cominciate a mettere da parte i soldi).
Cime tempestose, Putin e come vincere un Oscar
75 milioni per Melania, l’Anaconda di Jack Black e Hamnet
Le cose che non dice Gabriele Muccino e il nostro inviato dal Sundance
Timothée Chalamet che gioca a ping pong, Sentimental Value e l’età dell’oro delle interviste
La grazia di Sorrentino, gli infetti di 28 anni dopo e chi sono gli “adulti Disney”
In questa puntata parliamo di un presidente della Repubblica italiana che ha risolto tutti i problemi tranne i suoi, di morti viventi molto sensibili e di una scelta di marketing della Disney che le si è ritorta contro