Una mummia, un altro film con D’Annunzio e niente italiani a Cannes
Quanto è grave la mancanza di italiani a Cannes e perché La mummia ha quel titolo
Nella settimana in cui è scattato lo psicodramma per l’assenza di film italiani a Cannes cerchiamo di capirne le cause e quindi anche le implicazioni. Mentre tra le uscite settimanali parliamo del film dal titolo strano Lee Cronin – La Mummia, del poliziesco francese con una coscienza politica Il caso 137 e di Alla festa della rivoluzione, un nuovo film del “personaggi storici italiani cinematic universe”.
Questa settimana abbiamo visto:
Lee Cronin – La Mummia, di Lee Cronin
Il caso 137, di Dominik Moll
Alla festa della rivoluzione, di Arnaldo Catinari
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