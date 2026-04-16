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Una mummia, un altro film con D’Annunzio e niente italiani a Cannes

Quanto è grave la mancanza di italiani a Cannes e perché La mummia ha quel titolo

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
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Nella settimana in cui è scattato lo psicodramma per l’assenza di film italiani a Cannes cerchiamo di capirne le cause e quindi anche le implicazioni. Mentre tra le uscite settimanali parliamo del film dal titolo strano Lee Cronin – La Mummia, del poliziesco francese con una coscienza politica Il caso 137 e di Alla festa della rivoluzione, un nuovo film del “personaggi storici italiani cinematic universe”.

Questa settimana abbiamo visto:
Lee Cronin – La Mummia, di Lee Cronin
Il caso 137, di Dominik Moll
Alla festa della rivoluzione, di Arnaldo Catinari

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