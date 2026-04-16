Una mummia, un altro film con D’Annunzio e niente italiani a Cannes

Nella settimana in cui è scattato lo psicodramma per l’assenza di film italiani a Cannes cerchiamo di capirne le cause e quindi anche le implicazioni. Mentre tra le uscite settimanali parliamo del film dal titolo strano Lee Cronin – La Mummia, del poliziesco francese con una coscienza politica Il caso 137 e di Alla festa della rivoluzione, un nuovo film del “personaggi storici italiani cinematic universe”.

Questa settimana abbiamo visto:

Lee Cronin – La Mummia, di Lee Cronin

Il caso 137, di Dominik Moll

Alla festa della rivoluzione, di Arnaldo Catinari