Un nuovo inizio per Spider-Man e perché ci sono poche donne a Venezia

Abbiamo visto il quarto film della serie di Spider-Man con Tom Holland e Zendaya, che è anche il più serio e adulto. E poi cerchiamo di spiegare come mai ci sono poche donne in concorso a Venezia, quali sono i meccanismi e perché semplicemente non ne mettono di più.

Questa settimana abbiamo visto:

Spider-Man: Brand New Day di Destin Daniel Cretton