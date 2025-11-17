Un nuovo inizio per Spider-Man e perché ci sono poche donne a Venezia
Oltre a raccontare com’è il quarto film della serie con Tom Holland e Zendaya, cerchiamo di spiegare perché è così difficile portare più film diretti da donne in concorso a Venezia
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Abbiamo visto il quarto film della serie di Spider-Man con Tom Holland e Zendaya, che è anche il più serio e adulto. E poi cerchiamo di spiegare come mai ci sono poche donne in concorso a Venezia, quali sono i meccanismi e perché semplicemente non ne mettono di più.
Questa settimana abbiamo visto:
Spider-Man: Brand New Day di Destin Daniel Cretton
Altri episodi
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