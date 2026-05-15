Un film come non ne erano mai stati fatti e un altro che sembra fatto per vincere la Palma

Il film sudcoreano Hope di Na Hong-jin ha impressionato tutti e si è preso degli applausi durante la proiezione, al termine di una scena spettacolare. Eppure essendo un blockbuster di fantascienza non è chiaro come sarà preso dalla giuria. È chiaro invece che Fjord di Cristian Mungiu ha proprio il tema, la forma e la potenza giusta per un premio