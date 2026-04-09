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Un film bellissimo e la storia del documentario su Giulio Regeni

Ci siamo guardati per voi le carte del ministero ma anche il film dell’anno

di Gabriele Niola e Bianca Ferrari
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Questa settimana esce il film italiano più bello visto a Venezia e secondo noi uno dei migliori degli ultimi anni, ma anche un film americano in cui i satanisti esplodono. In più vi spieghiamo per bene come funziona la concessione di fondi pubblici nel caso specifico del documentario su Regeni, rivedendo molte delle accuse dei giornali.

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